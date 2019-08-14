مصر | ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من توجية ضربة أمنية ناجحة ضد العناصر الإجرامية وتم ضبط تشكيل عصابى بالجيزة للإستيلاء على السيارات المستأجرة وإعادة بيعها بموجب أوراق مزورة.



وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمــــن الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من حاصلة على بكالوريوس، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، سبق إتهامها فى 38 قضية ومطلوب التنفيذ عليها فى 28 قضية، مسجل شقى خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، فنى إصلاح هواتف محمولة، مقيم بمحافظة الجيزة، صاحب مكتب خدمات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، محكوم عليه فى قضية "تبديد"، عامل، مقيم بمحافظة سوهاج، سبق إتهامه فى قضية "سرقة".



بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث النصب على أصحاب معارض السيارات وقيام المتهمان الأولى والثانى بإدعاء أنهما يمتلكان محجر ويستأجران السيارات الحديثة لمدد طويلة لمرافقة خبراء أجانب وعقب ذلك يقوم المتهمان الثالث والرابع بتزوير رخص وتوكيلات للسيارات المستولى عليها بإسم المتهم الخامس الذى يقوم بالإشتراك مع الأولى والثانى بإعادة بيعها لضحاياهم بأسواق السيارات.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بدائرة قسم الأهرام، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأرشدوا عن 6 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأمكن ضبط السيارات المشار إليها وبمناقشة حائزيها قرروا عدم علمهم بأنها من متحصلات جرائم نصب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.