مصر | ضبط هارب من ١٣ حكم قضائي وغرامات ٢٤ مليون جنيه بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط هارب من ١٣ حكم قضائي وغرامات ٢٤ مليون جنيه بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في 13 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا مبانى- سرقة تيار كهربائى.

وبلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 6 سنوات حبس، وغرامات مالية مستحقة بلغت "24.848.000 جنيه" أربعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

