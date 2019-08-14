مصر | ضبط عاطل سرق سائق بالإكراه بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل سرق سائق بالإكراه بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سائق بالإكراه بالبساتين.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين (سائق)، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بأنه حال سيره بسيارة أجرة "تاكسى" قيادته (ملك شقيقه ويعمل عليها كسائق) بالطريق الدائرى بدائرة القسم إستوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" بقصد توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وحال سيرهما قام بتهديده بنصل معدنى"كتر" كان بحوزته، وإستولى منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كرهًا عنه، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضية "مشاجرة").

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عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول - المبلغ المالى المستولى عليهما - نصل معدنى " كتر " المستخدم فى الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، وإتهمه بسرقته بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.