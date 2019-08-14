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مصر | ضبط شخصين بحوزتهم مواد مخدرة بالتبين

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، وآخر "عاطل").

مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك حال إستقلالهما مركبة " توك توك " ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصدالإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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