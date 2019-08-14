مصر | ضبط عنصر إجرامي هارب من أحد السجون خلال يناير 2011

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تمكن رجال مباحث قسم شرطة التبين من ضبط عنصر إجرامى هارب من أحد السجون خلال يناير 2011 أثناء قضائه عقوبة بالسجن المؤبد فى جناية قتل، وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين)، والهارب من أحد السجون إبان فترة يناير 2011 أثناء قضائه عقوبة بالسجن المؤبد فى قضية " قتل" بإتخاذ المنطقة الجبلية بدائرة القسم مكانًا للإعاشة وتردده على محل إقامته لشراء متطلباته الشخصية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة نقل "ملكه" بدون لوحات معدنية محمل عليها (5 جركن بداخلها 125 لتر مواد بترولية "سولار")، وعثر بحوزته على (بندقية آلية - 7 خزن - 95 طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.