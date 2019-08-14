مصر | بيأجروها ويبيعوها بأوراق مزورة.. سقوط عصابة السيارات في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيأجروها ويبيعوها بأوراق مزورة.. سقوط عصابة السيارات في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في إسقاط واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمحافظة الجيزة، بعد استيلائها على السيارات المستأجرة وإعادة بيعها بأوراق مزورة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار مفاده بورود معلومات وتحريات لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمــــن الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بقيام كلٍ من حاصلة على بكالوريوس، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، سبق إتهامها في 38 قضية ومطلوب التنفيذ عليها في 28 قضية، مسجل شقى خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، فنى إصلاح هواتف محمولة، مقيم بمحافظة الجيزة، صاحب مكتب خدمات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، محكوم عليه في قضية "تبديد"، عامل، مقيم بمحافظة سوهاج، سبق إتهامه في قضية "سرقة"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب حوادث النصب على أصحاب معارض السيارات وقيام المتهمان الأولي والثاني بإدعاء أنهما يمتلكان محجر ويستأجران السيارات الحديثة لمدد طويلة لمرافقة خبراء أجانب وعقب ذلك يقوم المتهمان الثالث والرابع بتزوير رخص وتوكيلات للسيارات المستولي عليها باسم المتهم الخامس الذى يقوم بالإشتراك مع الأولى والثاني بإعادة بيعها لضحاياهم بأسواق السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهدافهم وضبطهم بدائرة قسم الأهرام، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأرشدوا عن 6 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وأمكن ضبط السيارات المشار إليها وبمناقشة حائزيها قرروا عدم علمهم بأنها من متحصلات جرائم نصب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.