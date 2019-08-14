شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 8 مراكز شباب بالقليوبية للشئون القانونية لغلق المراكز وتغيبهم عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بثمانية مراكز شباب للتحقيق في تغيبهم عن العمل وغلق المراكز، والذي تبينه خلال المتابعة الصباحية المفاجأة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

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رافقه خلال جولة المتابعة، وليد الفرماوي، وكيل المديرية للشباب والرياضة، والتي تضمنت ١١ مركز شباب من ثلاث إدارات فرعية، وهي قليوب والقناطر وطوخ، وتبين أن هناك ٨ مغلقين، وهم (الخرقانيه _ دار الكتب _ منشأة الأهالى) التابعين لإدارة شباب القناطر، ومراكز ( برشوم الصغرى _ برشوم الكبرى _ كفر الرجالات _ طنط الجزيرة _ السيفا ) التابعين لإدارة شباب طوخ.

بينما وجدت مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب، ومركز شباب شبرا شهاب التابع لإدارة شباب القناطر، ومركز شباب اكياد دجوى التابع لإدارة شباب طوخ مفتوحة وتمارس نشاطها.

تأتي المتابعات المفاجئة والمستمرة لمراكز الشباب، في إطار الحرص الدائم على فتح مراكز الشباب، وتيسير استقبال الجمهور والإستمتاع بالعيد، تحقيقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة اهتمام مراكز الشباب بأبنائها، وتقديم خدمات أفضل للشباب.