شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يجتمع بأهالي ديرب نجم لتقنين 68 حالة وضع يد على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لقاءاته المستمرة مع المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لحثهم على البدء في إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المقدم المستحق عليهم والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون وحفاظاً على حق الشعب.

وعقد غراب اجتماعا موسعا مع عدد من أهالي مركز ومدينة ديرب نجم، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، لإقناعهم بتقنين أوضاع أراضي الدولة المتعدى عليهم بمعرفتهم.

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وقال المحافظ إن اللقاء أسفر عن الانتهاء من إجراءات البت لعدد 34 حالة تعدٍ على مساحة 3 آلاف و622.5 متر وتم تحديد السعر النهائي، وجارٍ إنهاء إجراءات التقنين تمهيدا لتحرير وتسليم العقود، كما تم الاتفاق على نزول لجنة من الغد لمعاينة 34 حالة تعدٍ أخرى للبدء في إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع ودفع الرسوم المقررة طبقاً للقانون سواء عن طريق التمليك أو الانتفاع أو الإيجار.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وإعلاء للقانون وحفاظاً على حق الشعب.

كانت محافظة الشرقية قد قامت بوضع إجراءات تحفيزية لتشجيع الجادين في عملية التقنين والذين سيقومون بالدفع الفوري لقيمة الأرض المتعدى عليها بإعطائهم تخفيض 7% من قيمة الأرض، ومن يقوم بدفع مقدم 25% من قيمة الأرض يحق له تقسيط الباقي على مدة 3 سنوات، ومن يقوم بدفع مقدم 15% من قيمة الأرض يحق له تقسيط الباقي على مدة 5 سنوات.

محافظ الشرقية يجتمع بأهالي ديرب نجم

محافظ الشرقية يجتمع بأهالي ديرب نجم

محافظ الشرقية يجتمع بأهالي ديرب نجم