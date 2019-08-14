شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التضامن»: بدء تفويج الحجاج إلى المدينة غدًا.. وأولى رحلات العودة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إنه سيتم بدء تفويج حجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة لمن توجه مباشرة إلى مكة المكرمة للتمتع بزيارة مسجد الرسول الكريم وجبل أحد ومسجد قباء، اعتبارًا من الخميس المقبل.

وأضاف «عبدالموجود»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه سيتم تفويج ٦٩١ حاجًا من القاهرة والجيزة وبنك ناصر الاجتماعي والجمعيات المركزية إلى المدينة، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تفعيل الجسر الجوي لعودة حجيج الجمعيات الأهلية، السبت المقبل، حيث ستنطلق أولى رحلات العودة من جدة إلى مطار القاهرة وتحمل ٦٩٠ حاجًا من محافظتي الجيزة والدقهلية، على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى ٣٠ أغسطس الجاري.

وأشار إلى تفويج الحجيج ضيوف الرحمن من حجيج التضامن الاجتماعي من غير المتعجلين آخر أيام عيد الأضحى من مشعر منى إلى مكة المكرمة، ليكتمل بذلك تفويج جميع الحجيج من المشعر.