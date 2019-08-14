شكرا لقرائتكم خبر عن في رابع أيام العيد.. حملة على شواطئ الإسكندرية.. و«بحري» بلا رواد لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى رابع أيام العيد بالإسكندرية، شهدت البنوك ازدحامًا بعد عودتها إلى العمل بعد أجازة دامت 5 أيام، بينما خلت الشوارع من المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية المعروفة بالزحام الشديد، لا سيما منطقة الجمرك الشهيرة في بحري، التي تضم أشهر محال الأطعمة، وكذلك قلعة قايتباي.

وعلى ذات الوتيرة، معظم الشوارع - على غير العادة – من المارة صباحًا ومساءً، حتى الشواطئ لم يكن الإقبال عليها كما الإقبال في مثل هذه الأوقات من السنة.

في حين اختلف الحال في منطقة ميامي التي ازدحمت بشدة، ليس احتفالا بالعيد بقدر ما امتلأت بالمصطافين كما هي عادة هذه المنطقة طوال الصيف.

وعلى صعيد متصل، واصلت محافظة الإسكندرية حملاتها على شواطئ المدينة التى تعتبر من أكبر منتزهات المواطنين والوافدين من المحافظات الأخرى.

وقاد الحملات اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ، خاصة المجانية وتكثيف الرقابة عليها والوقوف على مدى التزام المستأجرين بتعليمات كراسة الشروط وعدم مخالفتهم للأسعار، وتحقيق الانضباط لأسعار الدخول، مُشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورًا تجاه المخالفين.

Advertisements

وخلال الحملة، تم إيقاف مُشرفي شواطئ المندرة المميز والعصافرة بالمنتزة ثان ومشرف شاطئ الأنفوشي المجاني بالجمرك عن العمل والتحقيق معهم والنقل من مقر عملهم، لتقصيرهم في مهام عملهم وعدم الإشراف على الشواطئ، والسماح لمستأجري الشواطئ باستغلال المواطنين، خاصة في الشواطئ المجانية.

كما تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع مستغلي شاطئ العصافرة لمخالفة كراسة الشروط واستغلال المواطنين ووجود ألعاب كهربائية بالشاطئ بما يعرض أرواح المواطنين للخطر .

وشملت الحملة المرور على شواطئ شرق الإسكندرية المجانية والمميزة والسياحية، بداية من شاطئ المندرة المميز، ثم شاطئ المندرة المجاني، والعصافرة المميز، مرورا بشواطئ البوريڤاج وسيدي بشر وجليم وستانلي، وانتهت بالمرور على شواطئ الأنفوشي ورأس التين المجاني.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر والغرامات اللازمة نتيجة لرصد عدة مخالفات ، أهمها ارتفاع قيمة تذكرة الدخول لبعض الشواطئ بالمخالفة لها، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار المتفق عليها وبيع التذاكر للجمهور بأسعار مرتفعة، وإجبار المواطنين على دفع إكراميات، وغيرها من المخالفات.

وعلى الفور، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد جميع المخالفين وفرض غرامات على الشواطئ المخالفة التي تم المرور عليها، وتم رد جميع الإكراميات لأصحابها.

وأكد اللواء أحمد بسيوني خلال الحملة على المستأجرين ومشرفي الشواطئ على استمرار الحملات المفاجئة خاصة على الشواطئ المجانية لعدم استغلال المصطافين.

وأوضح لرواد الشواطئ الأسعار الحقيقية وطالبهم بالتمسك بحقوقهم، منوها أنه في حالة وجود مخالفات يتعرض لها المصطافون يجب عليهم الاتصال بخط الشكاوى ( ١١٤، ٤٢٣٤١٣١، ٤٢٣٤١٣٢، ٤٢٣٤١٣٣، ٤٢٣٤١٣٤، ٤٢٣٤١٣٥، ٤٢٣٤١٣٦)، فورًا لاتخاذ إجراءات التحقق وفرض الغرامات بشكل عاجل وفوري.

حملة مكبرة على الشواطئ بالإسكندرية

حملة مكبرة على الشواطئ بالإسكندرية

حملة مكبرة على الشواطئ بالإسكندرية