شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات لـ«مصر للطيران» على متنها ألف حاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصلت لمطار القاهرة الدولي، الأربعاء، 4 رحلات تابعة للجسر الجوي لمصر للطيران تقل على متنها أكثر من ألف حاج من حجاج السياحة والحج السريع بخلاف رحلات العمل.

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