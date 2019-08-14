شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عن الأنشطة الطلابية أمام وزير التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا شارك في إعداده السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول الأنشطة الطلابية التي نظمتها الوزارة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

أشار التقرير إلى حصول فريق التعليم العالي في النشاط الرياضي على نتائج متقدمة في مسابقات أولمبياد الفتاة الجامعية لكرة القدم الخماسية، وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الطاولة، وكذلك صعود فريق التعليم العالي في بطولة الجامعات للأدوار النهائية لخماسيات كرة القدم طالبات، وكرة الطائرة وكرة السلة طلبة وطالبات، كما حصل فريق التعليم العالي أيضا علي مراكز متقدمة في بطولة الألعاب الفردية.

كما نظمت إدارة النشاط الرياضي مسابقة (بطولة وطن)، وأحرزت نتائج متقدمة فيها، كما نظمت أفواج لبطولة أوائل المناطق وبطولة الكليات بالمعسكر الصيفي ببلطيم التابع لوزارة التعليم العالي، حيث بلغ إجمالي الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي 2018-2019 في تلك المعسكرات 14833طالبًا وطالبة.

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وفي إطار النشاط الثقافي والعلمي، أوضح التقرير حصول فريق التعليم العالي على نتائج متقدمة في النشاط العلمي خلال اللقاء العاشر لمشروع الروبوت لطلاب الجامعات المصرية، كما أحرز نتائج متقدمة في مسابقة إبداع ( 7 ) في مجال الابتكارات الهندسية، كما نظم قطاع الأنشطة الطلابية ملتقى نوادي العلوم، وذلك بمشاركة 13480 طالبًا وطالبة، كما شارك 975 طالبًا وطالبة في مسابقات نوادي العلوم.

بينما على صعيد نشاط الرحلات والمعسكرات، أشار التقرير إلى أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب نظمت أفواج بمعسكر بلطيم الصيفي، كما نظمت إدارة الرحلات والمعسكرات قوافل التوعية البيئية لحماية ونظافة الشواطئ، خلال الإجازة الصيفية، حيث شارك في تلك الأنشطة ١٠٩٦ طالبًا وطالبة موزعين على 12 فوجًا.

وأوضح التقرير، إنجازات نشاط الجوالة والخدمة العامة، حيث شارك وفد التعليم العالي بمعسكر العمل الدولي الحادي عشر لجوالي وجوالات الجامعات العربية بجامعة جنوب الوادي بقنا بالتعاون مع المجلس العربي للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية، كما شاركت وفود التعليم العالي بمعسكر العمل البيئي التثقيفي بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة، وكذلك دورة لتأهيل طالبات معاهد القاهرة بمشاركة 1068 طالبًا و طالبة خلال العام الدراسي 2018-2019.

وعلى صعيد النشاط الاجتماعي، نظم قطاع الأنشطة الطلابية، مهرجان الأسر المتميز لطلاب المعاهد على مستوى الجمهورية، وندوات مكافحة فيروس سي بالمعاهد وحملات المسح الطبي ومسابقات الشطرنج والطالب المثالي على مستوى مناطق الجمهورية، وكذلك الملتقى الأول للبحوث الاجتماعية، كما شارك قطاع الأنشطة الطلابية في الملتقى الثالث للتنمية البشرية بجامعة حلوان وقد أسفرت النتائج عن فوز فريق التعليم العالي بالمركز الثاني.