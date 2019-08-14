شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأرصاد»: مصر بعيدة عن التأثر بالانفجار النووي الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن جمهورية مصر العربية بعيدة تمامًا عن مسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي الذي حدث في مدينة سفرودفنسك الروسية.

وأضاف «عبدالعال»، في بيان له: «مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأي كتلة هوائية قادمة من روسيا، بخلاف فصل الشتاء الذي تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيري القادم من هناك أحياناً».

وأوضح البيان أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب لنا كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مصحوبة برياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية تعمل على رفع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها على القاهرة غداً الخميس، على أن تعود حول المعدل الطبيعي لها اعتباراً من يوم الجمعة. ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الآتي «24646721».