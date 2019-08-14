اعرف الحافلات السريعة المخطط إدخالها مصر لأول مرة لمواجهة الزحام × 9 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الحكومة لإدخال إلى مصر لأول مرة الحافلات السريعة أو ما يطلق عليها (BUS Rapid TRANSITE) لمواجهة التكدسات المرورية، ويقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الحافلات. 1ـ ستسير فى مسارات منعزلة تماما. 2ـ تستهدف تحقيق سيولة مرورية فى شوارع القاهرة الكبرى. 3ـ توفّر خدمة نقل عام سريعة وآمنة. 4ـ تعتمد على استخدام أتوبيسات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مُخصّصة. Advertisements 5ـ أول استخدام لنظام الحافلة السريعة بالعالم كان فى مدينة كوريتيبا بالبرازيل عام 1974. 6ـ هذا النظام يستخدم حاليا فى 60 مدينة بأمريكا الجنوبية. 7ـ هذه الأتوبيسات صديقة للبيئة ولا تسبب تلوث. 8ـ يجرى دراسة تشغيل هذه الحافلات فى القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة. 9ـ تخطط الحكومة لتشغيل هذه الحافلات السريعة بالكهرباء.

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