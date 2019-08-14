شكرا لقرائتكم خبر عن مع إعلان إنشاء أول ميناء جاف لتداول البضائع.. كل ما تريد معرفته عن الميناء الجاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان مصر إنشاء أول ميناء جاف فى مصر يقع فى مدينة 6 أكتوبر.. يقدم ”الخليج 365” فى 5 معلومات أهم مايريد القارئ معرفته عن الميناء الجاف. 1ـ الميناء الجاف هو ميناء برى لاستقبال البضائع ولا يرتبط بالبحر أو النيل. 2ـ يتم نقل البضائع إليه عن طريق القطارات والشاحنات. Advertisements 3ـ يتم فيه تخزين البضائع بالمستودعات. 4ـ يكون بمثابة مركز لإعادة توزيع وتداول البضائع إلى المناطق المجاورة. 5ـ يعامل معاملة الموانئ البحرية فيما يخص إجراءات التخليص الجمركية.

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