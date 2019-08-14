شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة حج التضامن لليوم السابع: تفويج أول دفعة من الحجاج للقاهرة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، أن غد الخميس سيشهد أولى رحلات تفويج مكة المكرمة لحجيجها من ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة لمن توجه مباشرة لمكة للتمتع بزيارة مسجد رسول الله محمد صلى عليه وسلم وصاحبيه وجبل أحد ومسجد قباء، حيث سيتم تفويج 691 حاجا من القاهرة والجيزة وبنك ناصرالاجتماعى والجمعيات المركزية.

وأضاف عبد الموجود، لـ"الخليج 365"، أن السبت القادم سيشهد بدء تفعيل الجسر الجوى لعودة حجيج الجمعيات الأهلية، حيث ستنطلق أولى رحلات العودة من جدة إلى مطار القاهرة، وتحمل 690 حاجا من محافظاتى الجيزة والدقهلية على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى 30 من أغسطس الجارى.

وأشار رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، إلى أن اليوم الأربعاء آخر أيام عيد الأضحى سيتم تفويج الحجيج ضيوف الرحمن من حجيج التضامن الاجتماعى من غير المتعجلين من مشعر منى إلى مكة المكرمة ليكتمل بذلك تفويج جميع الحجيج من مشعر منى إلى مكة المكرمة.

يذكر أنه تم بنجاح أمس الثلاثاء تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة لضيوف الرحمن من المتعجلين الذين انتهوا من رمى الجمرات وذلك بالتنسيق مع الجانب السعودى حيث تمت عمليات التفويج بانتظام فى اطار الالتزامات بالخطة الموضوعة حيث اشارت غرفة العمليات المشكلة للمتابعة عمليات التفويج إلى أنه تم الانتهاء من التفويج وإعادة تسكين ضيوف الرحمن بالفنادق بمكة المكرمة وان الحالة الصحية لهم مطمئنة.