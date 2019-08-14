شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى يستقبل اليوم 14 رحلة لحجاج بيت الله عقب انتهاء المناسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة، اليوم الأربعاء على مدار اليوم 14 رحلة جوية للشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن تصل على مدار اليوم 14 رحلة جوية، بواقع 9 رحلات من مدينة جدة على متنها حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضى المقدسة، و5 رحلات من المدنية المنورة.

Advertisements

وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، برئاسة الملاح أشرف حافظ من كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضى المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالى الحجاج وذويهم العائدين من الأراضى المقدسة، فيما تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، بدأت مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، على متن رحلات الشركة، من مطار جدة اعتبارا من 14 أغسطس الحالى، وتبدأ من المدينة المنورة 17 أغسطس الحالى، حيث نقلت هذا العام 75 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة من المطارات المصرية.