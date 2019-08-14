شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة.. 7 معلومات للإجابة فى الامتحانات دون إخفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة يوم السبت المقبل 17 أغسطس الجارى، و ”الخليج 365” يقدم فى 7 خطوات معلومات مهمة لتجنب الإخفاق أثناء الإجابة عن أسئلة امتحانات الدور الثانى. 1ـ التركيز على المراجعة من كتاب المدرسة. 2ـ عدم ترك أى جزئيات فى الكتاب دون مراجعة. 3ـ تجنب المراجعة من ملازم الدروس الخصوصية. Advertisements 4ـ الإجابة عن الأسئلة السهلة أولا فى الامتحان وتحديدا الاختيار من متعدد. 5ـ تجنب التفكير فى الامتحان السابق فيجب على الطالب التركيز على الامتحان الذى يؤديه فقط دون العودة للوراء. 6ـ قراءة الأسئلة بتركيز قبل الإجابة عن أسئلة الامتحان. 7ـ الابتعاد عن التوتر والقلق فى لجنة الامتحان مع الالتزام بتوقيت الامتحان وتخصيص وقت معين لكل جزئية فى الامتحان.

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