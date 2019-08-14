شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع 35 ألف طن مخلفات أضاحى وقمامة خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الجيزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تواجد ميدانى للقيادات التنفيذية، وقد تمكنت المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل من رفع 35 ألف طن مخلفات وقمامة ونواتج أضاحي العيد من شوارع المحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أعمال رفع المخلفات استمرت على مدار أيام العيد من خلال تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وقد تم التركيز علي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وامبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة لرفع المخلفات، مشيراً إلى أن إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق ساهم بشكل واضح فى الحفاظ على نظافه الشوارع من خلال الحملات التي تم تنظيمها علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة عقب العيد بالبدء فى إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين لإعادتها لمكانتها السابقة بعد زيادة الإقبال عليها خلال أيام العيد.

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كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحملات نظافة وتجريد موسعه وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بالطرق الرئيسية.

من جانبه أكد شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة أنه تم الدفع بـ 25 معده متنوعه خلال الحملات للمعاونة في رفع المخلفات ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إزالة نواتج الذبيح بالشوارع كما جرى وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وشوادر بيع الخراف وتقوم سيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم.