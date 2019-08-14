شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة تستقبل 16 ألف حاج من قطاع السياحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حجاج القطاع السياحى الاستعداد لمغادرة مكة المكرمة والتوافد على المدينة المنورة لقضاء بعض الأيام فى رحاب المسجد النبوى الشريف، بعدما انتهوا من أداء مناسك الحج، ويصل غدا الخميس أكثر من 16 ألف حاج إلى المدينة المنورة، فى حين سيكون بعد غدا الجمعة الأكثر كثافة عددية للحجاج.

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وقال صبح عبد الفتاح رئيس لجنة الحج السياحى فى المدينة المنورة، إن 75% من حجاج السياحة توجهوا إلى مكة المكرمة أولًا لأداء فريضة الحج، بينما توجه الباقى منهم إلى المدينة المنورة، الأمر الذى يؤكد أن المدينة ستشهد زحامًا من الحجاج المصريين عقب انتهاء المناسك، حيث سيتوجه أكثر من 26 ألف حاج لقطاع السياحة فقط إلى المدينة خلال الموسم الثانى للرحلة المقدسة وعقب انتهاء المشاعر.

ودفعت بعثة الحج السياحى بـ6 لجان من مكة إلى المدينة المنورة، لمتابعة أحوال الحجيج خلال الموسم الثانى، حيث من المقرر أن يصل 10 آلاف حاج برى و16 ألف اقتصادى التوافد إلى المدنية، ومنذ أن وصلت بعثة الحج السياحى أمس الثلاثاء، إلى المدينة المنورة، سارعت إلى العمل على متابعة الفنادق المحجوزة للحجاج، والاستعداد لتسكينهم والاطمئنان ومتابعة أحوال ضيوف الرحمن الذين يتوجهون فى الموسم الثانى من برامج الحج لزيارة المسجد النبوى الشريف.