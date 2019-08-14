شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيت بقعة زيت بـ«نيل الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر، صباح الأربعاء، تسريب كميات كبيرة من المواد البترولية إلى نطاق مآخذ محطات مياه الشرب بمدينة الأقصر استمر أكثر من ساعتين. وأصدر لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته بالتدخل السريع واتخاذ الحلول العاجلة دون انقطاع خدمة مياه الشرب عن المواطنين بمدينة الأقصر.

وقال وليد الإدفاوى، المتحدث الإعلامى للشركة، إنه تم التعامل مع بقعة الزيت بالتأمين السريع عن طريق استخدام الحواجز الماصة، بالإضافة إلى الحواجز المطاطية المناعة المتواجدة بشكل مستمر كساتر مانع في نطاق مآخذ محطتى مياه الشرب بمدينة الأقصر، وتم التعامل وتنظيف المآخذ من العوالق والزيوت عن طريق الغطاسين المدربين التابعين للشركة، كما تم إيقاف طلمبات سحب المياه من النيل للمحطات والاعتماد على الخزانات الأرضية لضخ المياه للمواطنين بالمدينة.

كما أبلغت غرفة عمليات الخط الساخن 125، كافة الجهات المعنية فور حدوث المشكلة ومنها (البيئة- حماية النيل- عمليات المحافظة- المسطحات- الإنقاذ النهرى) واتخاذ الكل إجراءاته للتعامل مع المشكلة.