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وصول أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج المصريين بعد أداء مناسك الحج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولى اليوم إولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج المصريين بعد أداء مناسك الحج ومن المقرر أن تصل 4 رحلات ضمن الجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام والذى تنفذه شركة مصر للطيران لعودة ما يزيد على 76 ألف حاج مصرى.

 

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وكان مبنى المواسم بمطار القاهرة قد استقبل حتى الآن عددا من الرحلات من مطار جدة، ومن المنتظر أن تنقل مصر للطيران اليوم 4 رحلات وصول منهم الرحلة رقم  662، والرحلة رقم 668، والرحلة 672.

 

وحسب مصادر بمصر للطيران من المنتظر أن تنقل على متن تلك الرحلات أكثر من 1000 حاج من حجاج السياحة والحج السريع بخلاف رحلات العمل.

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