شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: عودة أول فوج لحج القرعة إلى القاهرة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن جميع أحوال الحجاج المصريين بخير وعلى مايرام ولا توجد أى حالات مسجلة لتائهين.. مشيرا إلى أن أول فوج من بعثة حج القرعة سيعود إلى القاهرة عبر مطار جدة يوم السبت المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة - أن أول رحلة سيتم تفويجها من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ستكون أيضا يوم السبت المقبل، وذلك بالنسبة للقادمين إلى مكة أولا ولم يقضوا أياما فى المدينة.

وقال "إن من أتى إلى المدينة المنورة أولا سيغادر من مطار جدة، ومن أتى إلى جدة سيغادر من مطار المدينة المنورة.. مبينا أنه تم نقل اليوم جميع الحجاج إلى مكة المكرمة بعد انتهاء أيام التشريق وقيامهم برمى الجمرات على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك من خلال حافلاتهم التى تنقلهم بنظام الرد الواحد (أى من مكة إلى عرفات والمزدلفة ثم منى)".

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وأضاف الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن كل رؤساء البعثات فى حالة استنفار دائم، وهناك استعدادات كبيرة للتسهيل على ضيوف الرحمن وتذليل أى عقبات تواجههم، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

ولفت إلى أنه فور انتهاء موسم الحج سيتم تقييم التعاقدات الخاصة بشركات النقل والمياه والفنادق لمعرفة مدى الالتزام بالتعاقدات، منوها بأنه حتى الأن التزمت كافة الشركات باتفاقاتها مع البعثة المصرية.

ووجه اللواء عمرو لطفى خالص الشكر للسلطات السعودية على ما قدمته من تسهيلات وتيسيرات، وهو كان له الأثر الإيجابى فى نجاح خطط التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى.