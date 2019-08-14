شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد لطقس الغد.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

"الأرصاد": مصر بعيدة تمامًا عن مسار الغبار الإشعاعى لانفجار روسيا النووى

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن جمهورية مصر العربية بعيدة تماما عن مسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى، الذى حدث فى مدينة سفرودفنسك الروسية، حيث أن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأى كتلة هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء الذى تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيرى القادم من هناك أحيانا.

صور.. مصر للطيران تتسلم الطائرة الأخيرة من طراز البوينج Dreamliner

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج الدريملاينرB787-9 قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، لتكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز لأسطول مصرللطيران في وقت قياسي بلغ 5٥ أشهر منذ استلام أول طائرة من في شهر مارس الماضي بحروف تسجيل SUGEW

​س​ و ج.. كل ما تريد معرفته عن ممتلكات هيئة الأوقاف داخل وخارج مصر

تمتلك وزارة الأوقاف المصرية، ثروة وقفية هائلة، تسعى بدعم كبير من الدولة إلى تطويرها واستثمارها، خاصة أنها تعانى من تراكمات تاريخية سيئة أدخلت ثلثى الوقف فى حالة تنازع وتعدى ​وسط رغبة ومحاولات جادة لاستعادة السيطة على المتنازع عليه واستثمار الكل من قبل الأوقاف، ضمن خريطة استثمارية تشهد توثيق الممتلكات، وتطوير الإدارة، وتطوير وتوسعة النشاطات، والتى تشهد ملابسات تجيب عنها الأسئلة التالية.

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صور.. تسرب بترول فى النيل بالأقصر.. وشركة المياه تتعامل بغطاسين وحواجز

أصدر اللواء محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته بالتدخل السريع واتخاذ الحلول العاجلة دون انقطاع خدمة مياه الشرب عن المواطنين بمدينة الأقصر، وذلك فور تعرض حرم مآخذ محطات مياه الشرب بالأقصر، صباح اليوم الأربعاء، إلى تسرب كميات كبيرة من المواد البترولية إلى نطاق مآخذ محطات مياه الشرب بمدينة الأقصر، واستمر لمدة ساعتين.

الأرصاد: ارتفاع بحرارة الجو يستمر لمدة 48 ساعة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد بدأ اليوم الأربعاء ويستمر لمدة 48 ساعة.

التعليم العالى: 84 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم الأربعاء أن 84 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

رئيس بعثة حج التضامن لـ"الخليج 365": تفويج حجاجنا للمدينة المنورة غدا

قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن، أرسلنا لجنة لاستلام فنادقنا بالمدينة المنورة، حيث سيتم أول تفويج لها بداية من الغد بواقع 690 حاجا، بواسطة أتوبيسات مجهزة ومكيفة.

تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 7 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك أكثر من ساعة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.