شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": مصر بعيدة تمامًا عن مسار الغبار الإشعاعى لانفجار روسيا النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن جمهورية مصر العربية بعيدة تماما عن مسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى، الذى حدث فى مدينة سفرودفنسك الروسية، حيث أن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأى كتلة هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء الذى تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيرى القادم من هناك أحيانا.

وأوضح فى بيان لهيئة الأرصاد أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض الهند الموسمى الذى يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا مصحوبة برياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية تعمل على رفع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها على القاهرة غدا الخميس على أن تعود حول المعدل الطبيعى لها اعتبارا من يوم الجمعة.

يذكر أن انفجار نووى وقع على الأراضى الروسية يوم 8 أغسطس الماضى خلال التجربة الصاروخية على منصة بحرية، فى ميدان تجارب عسكرية، بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك فى مقاطعة أرخانجيلسك، وأسفر عن مقتل 5 اشخاص من وكالة الطاقة النووية الروسية روساتوم، وإصابة 3 آخرين، وقد وقع الانفجار أثناء اختبار نظام دفع صاروخى جديد يعمل بالوقود السائل.