شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصر للطيران تتسلم الطائرة الأخيرة من طراز البوينج Dreamliner والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج الدريملاينر B787-9 قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، لتكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز لأسطول مصرللطيران في وقت قياسي بلغ 5٥ أشهر منذ استلام أول طائرة من في شهر مارس الماضي بحروف تسجيل SUGEW ، ومن المقرر أن تكون أول رحلات الطائرة الأخيرة على خط بكين اعتباراً من يوم 18 أغسطس الحالي، لتصبح بذلك الطائرة رقم 75 في التشغيل الفعلي في الأسطول بعد تنفيذ خطة احلال وتجديد الاسطول، مما يؤكد على إصرار الشركة على مواصلة استراتيجيها نحو التطوير ومواكبة الشركات العالمية من خلال تعزيز معايير الخدمة المتطورة والمقدمة للعملاء والتي تسعي لها الشركة على مدار السنوات الماضية.

ويتيح هذا الطراز قدرة أكبر علي المنافسة في سوق النقل الجوي لما يوفره من مواصفات ومزايا فنية تجعل تجربة السفر مع مصر للطيران أكثر راحة ورفاهية.

وأسهم دخول هذا الطراز أسطول الشركة في زيادة قدرة الشركة التشغيلية والوصول الي وجهات دولية جديدة إضافة إلى وجهات الشركة القائمة.

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