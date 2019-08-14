شباب الكاثوليكية يقودون إرسالية دينية لكنائس أسيوط 22 أغسطس الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الشباب الإيبارشى بالكنيسة الكاثوليكى عن قيام إرسالية إلى إيبارشية أسيوط، فى الفترة من الثانى والعشرين من أغسطس، حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه.
ستكون تلك الإرسالية تحت رعاية صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق، ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.
تتمحور تلك الإرسالية حول التنشيط الرعوى، خدمة البيوت، خدمة الكرازة، خدمة مدارس الأحد، والمساعدة الدوائية.
وجدير بالذكر أن نيافة الأنبا باخوم ستتم سيامته الأسقفية ئانبا بطريركيا لشؤون الإيبارشية البطريركية، يوم السبت الموافق 31 أغسطس.
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