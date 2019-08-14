شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات البعثة الطبية للحج تستأنف عملها "بمكة" و"المدينة" وتستقبل 50 ألف حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج البالغ عددها 37 ، الموجودة بمقر إقامة الحجاج المصريين بالفنادق، استئناف عملها منذ مساء أمس،بعد الانتهاء من مناسك الحج، حيث استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء، 50344 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 45109 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4417 حالة فى المدينة المنورة.

من جانبه أشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى دخول 160 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 117 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 43 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، كما تم إجراء غسيل كلوى لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بإجمالي عدد 205 جلسات غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوى، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية لتجنب ضربات الشمس، والإصابة بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها.

وفى ذات السياق تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى، المشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، اليوم الأربعاء، سير العمل بعدد من العيادات للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

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وقال "قنديل" إن جميع العيادات تشهد إقبالاً كبيراً تزامناً مع انتهاء مناسك الحج، لافتاً إلى أن أغلب الحالات التى ترددت على العيادات كانت تعانى من إجهاد عام، وآلام فى العضلات، ونزلات برد، والتهاب فى الحلق، ونزلات شعبية، مؤكداً أن جميع الحالات يتم مناظرتها وصرف العلاج اللازم لها.

وأكد "قنديل" أنه تم خلال المرور مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة العيادات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات، مشيداً بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات، مؤكداً توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات، موضحاً أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

كما حرص "قنديل" على الاستماع إلى آراء المترددين على العيادات لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث أشادوا بالخدمات الصحية التي تقدمها لهم البعثة الطبية، مشيراً إلى أنه تم زيارة عدد من المرضى بمقر إقامتهم بالفنادق، وذلك بعد خروجهم من المستشفيات للاطمئنان على حالتهم الصحية.