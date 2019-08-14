شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز قراءة القرآن الكريم دون وضوء؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول قراءة القرآن دون وضوء، جاء نصه: "هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء؟"
وقالت دار الإفتاء: "يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؛ إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف، أما من أراد قراءة النص المكتوب فيمكنه الاستعانة بالأدوات الحديثة كالمصاحف الموجودة على الهاتف المحمول ونحوها."
والله سبحانه وتعالى أعلم.
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