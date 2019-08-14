شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستضيف مؤتمر الشباب الكاثوليكى بمصر 10 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، انطلاق المؤتمر الرابع والعشرين للشباب الكاثوليكى بمصر، الذى ينعقد فى الفترة من العاشر من سبتمبر المقبل، حتى الرابع عشر من الشهر نفسه، فى بيت " سوسنة الوادى " ( طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى).
يحمل هذا المؤتمر شعار " المسيح يحيا "، ويشمل كل الشباب فى كل كنائس الإيبارشية.
كان مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر وسوهاج والمنيا وأسيوط قد هنأوا القيادات التنفيذية بالمحافظات التى يخدمون فيها بعيد الأضحى المبارك عبر وفود فى مقار المحافظات.
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