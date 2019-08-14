شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 152 مليون دولار من الوكالة الفرنسية لدعم مشروعات السياحة البيئية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزارة البيئة، إن مصر قطعت شوطا كبيرا خلال رئاسة مجموعة المفاوضين الأفارقة، وخلال رئاستها بالتعاون مع وزير البيئة الألمانى للجلسات الخاصة بتمويل اتفاقيات المناخ فى بولندا، وتمكنت من تحقيق إنجاز، للحصول على تمويل للمناخ لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات التى بدأت تشهدها الدول.
وأوضحت الوزارة، لليوم السابع، أنه تم الحصول على 152 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مشروعات المخلفات والسياحة البيئية فى مصر، بالإضافة إلى تصديق الاتحاد الأوروبى على 20 مليون يورو لدعم الشباب فى المشروعات الصغيرة المتخصصة فى مجالات البيئة.
وأشارت إلى أن 3 مشروعات بدأت الوزارة العمل بهم منذ نهاية فبراير الماضي، من بينهم مشروع خاص بالبلاغ الوطنى الرابع، الخاص بالتغيرات المناخية، ودمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية، ودعم المشاركة الشعبية فى المشروعات البيئية.
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة: 152 مليون دولار من الوكالة الفرنسية لدعم مشروعات السياحة البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.