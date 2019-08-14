شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 152 مليون دولار من الوكالة الفرنسية لدعم مشروعات السياحة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزارة البيئة، إن مصر قطعت شوطا كبيرا خلال رئاسة مجموعة المفاوضين الأفارقة، وخلال رئاستها بالتعاون مع وزير البيئة الألمانى للجلسات الخاصة بتمويل اتفاقيات المناخ فى بولندا، وتمكنت من تحقيق إنجاز، للحصول على تمويل للمناخ لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات التى بدأت تشهدها الدول.

وأوضحت الوزارة، لليوم السابع، أنه تم الحصول على 152 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مشروعات المخلفات والسياحة البيئية فى مصر، بالإضافة إلى تصديق الاتحاد الأوروبى على 20 مليون يورو لدعم الشباب فى المشروعات الصغيرة المتخصصة فى مجالات البيئة.

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وأشارت إلى أن 3 مشروعات بدأت الوزارة العمل بهم منذ نهاية فبراير الماضي، من بينهم مشروع خاص بالبلاغ الوطنى الرابع، الخاص بالتغيرات المناخية، ودمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية، ودعم المشاركة الشعبية فى المشروعات البيئية.