شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات القومى للمرأة: لم نتلق شكاوى تحرش فى ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة عدم تلقي شكاوى تحرش خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط المختصر 15115.

وأوضحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن المكتب استقبل عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.

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وأكدت مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعين للسيدات والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.

ويتلقى مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة عبر الخط المختصر15115، ويتم المتابعة الدورية مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث به.