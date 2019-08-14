عضو بنقابة البيطريين: إلقاء جلود الذبائح بالشوارع تؤدى إلى كوارث بيئية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنتى الثروة الحيوانية والنقابات الفرعية بالنقابة، ما يقدم عليه مواطنون فى بعض الشوارع والطرقات، من إلقاء لجلود الأضاحى، يمكن أن يتسبب فى كوارث بيئية، بجانب خسائر فادحة فى جلود الأضاحى هذا العام بمليارات الجنيهات، وتدمير لتلك الصناعة المصرية القديمة.
وأوضح على، لـ" الخليج 365"، أنه فى حال ترك تلك الجلود حتى تصل لمرحلة "التعفن"، وتجمع الذباب والحشرات عليها سيؤدى ذلك إلى نقل الأمراض، ونشر الروائح الكريهة، مشيرا إلى أن البعض يلقى الجلود فى مياه الترع، التى قد يستخدمها أشخاص ستصيبهم بالأمراض، كما أنها ستقلل من سريان المياه إلى نهايات الترع، مستنكرا عدم اتخاذ إجراءات عقابية حيال تلك الأفعال للحد منها.
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