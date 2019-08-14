"بعثة الحج": عودة أول فوج لحج القرعة إلى القاهرة السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - مكة المكرمة- أ ش أ:

أعلن اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أن جميع أحوال الحجاج المصريين بخير وعلى مايرام ولا توجد أي حالات مسجلة لتائهين، مشيرا إلى أن أول فوج من بعثة حج القرعة سيعود إلى القاهرة عبر مطار جدة يوم السبت المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج - في تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة - أن أول رحلة سيتم تفويجها من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ستكون أيضا يوم السبت المقبل، وذلك بالنسبة للقادمين إلى مكة أولا ولم يقضوا أياما في المدينة.

وقال "إن من أتى إلى المدينة المنورة أولا سيغادر من مطار جدة، ومن أتى إلى جدة سيغادر من مطار المدينة المنورة.. مبينا أنه تم نقل اليوم جميع الحجاج إلى مكة المكرمة بعد انتهاء أيام التشريق وقيامهم برمي الجمرات على مدار ثلاثة أيام متتالية، من خلال حافلاتهم التي تنقلهم بنظام الرد الواحد (أي من مكة إلى عرفات والمزدلفة ثم منى)".

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وأضاف الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أن كل رؤساء البعثات في حالة استنفار دائم، وهناك استعدادات كبيرة للتسهيل على ضيوف الرحمن وتذليل أى عقبات تواجههم، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

ولفت إلى أنه فور انتهاء موسم الحج سيتم تقييم التعاقدات الخاصة بشركات النقل والمياه والفنادق لمعرفة مدى الالتزام بالتعاقدات، منوها بأنه حتى الأن التزمت كافة الشركات باتفاقاتها مع البعثة المصرية.

ووجه اللواء عمرو لطفي خالص الشكر للسلطات السعودية على ما قدمته من تسهيلات وتيسيرات، وهو كان له الأثر الإيجابي في نجاح خطط التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى.