فرج عامر: أزمة الأسواق الناشئة عالميا تؤكد صحة الإصلاح الاقتصادي بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استقرار الاقتصاد المصري حاليا في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق الناشئة أزمة عالمية، يؤكد أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية.
وأشار عامر في تصريحات، اليوم، إلى أن بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي، أكد في تقرير حديث له أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بما تضمنه من تعويم للعملة والجولات المتعاقبة لتقليص الدعم إلى جانب الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ومشروعات الطاقة وضعت مصر على الطريق الصحيح كي تصبح دولة تحقق نجاحات باهرة.
ولفت إلى أن التقرير أكد أنه في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي، فإن أي بلد يمر بمرحلة كالتي تمر بها مصر في التنمية، حيث متوسط الدخل يقل عن 5 آلاف دولار سنويا للفرد، فإن اقتصادها يعد في حالة جيدة إذا كان معدل النمو ينمو بوتيرة أسرع من 5%.
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