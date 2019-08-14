محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بحرص الدولة على التصدي للإدمان والتعاطي من خلال حملات واسعة ومكبرة بالمؤسسات المختلفة، والسائقين على الطرق، بالإضافة إلى الجهود التوعوية.
وأشار بركات، في بيان، اليوم، إلى ضرورة بذل جهود مضاعفة للحفاظ على الشباب من الإدمان، مشيرا إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالتوعية في الجامعات والمدن الجامعية الهادفة للتحصين ضده، أو تحليل المخدرات المفاجئ بعد التحاق الطالب بها.
وطالب النائب بإلحاق تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بالكشوفات الطبية الموقعة على الطلاب الجدد مثلما يحدث بجامعة قناة السويس، والإعلان عن أن الهدف ليس للعقاب ولكن للحفاظ على الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يطالب بتحليل مخدرات للطلاب الجدد بالجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.