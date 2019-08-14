حر ورطوبة والقاهرة 41.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام مقبلة، على النحو التالي:

يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية اليوم الأربعاء، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد.

وسجلت درجات الحرارة 34 على السواحل الشمالية والغربية، و39 درجة على القاهرة، وتراوحت بين 40 و42 على محافظات شمال وجنوب الصعيد، بينما سجلت نسب الرطوبة 90% على المناطق الشمالية، و80% على القاهرة والوجه البحري، و65% على شمال الصعيد و20% على الجنوب.

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وغدًا الخميس من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على مدن الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة 34 على السواحل الشمالية و36 درجة على السواحل الغربية، و41 درجة على القاهرة، وتراوحت بين 42 و43 على محافظات شمال وجنوب الصعيد، و39 درجة على جنوب سيناء والغردقة، بينما سجلت نسب الرطوبة 90% على المناطق الشمالية، و65% على القاهرة والوجه البحري، و40% على شمال الصعيد و20% على الجنوب.

وعن طقس الجمعة توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وسجلت درجات الحرارة 32 على السواحل الشمالية و32 درجة على السواحل الغربية، و39 درجة على القاهرة، وتراوحت بين 42 و44 على محافظات شمال وجنوب الصعيد، و41 درجة على جنوب سيناء والغردقة، بينما سجلت نسب الرطوبة 90% على المناطق الشمالية، و80% على القاهرة والوجه البحري، و50% على شمال الصعيد و20% على الجنوب.​