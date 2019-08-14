الداخلية: ضبط المتهمين بسرقة 386 ألف جنيه من ماكينة صراف آلي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة إحدى ماكينات الصرف الآلي بمحافظة الشرقية.

كان مركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية، تلقى بلاغا من موظف بإحدى شركات نقل الأموال، يفيد باكتشافه كسر باب الخزينة الخاصة بماكينة الصرف الآلي "ATM" الخاصة بأحد البنوك والمثبتة بأحد الأماكن ببندر كفرصقر، وسرقة مبلغ مالي قدره 386 ألف جنيه، وبالفحص تبين أن خزينة الماكينة موضوعة داخل كشك من الصاج به آثار كسر وخلع لباب الخزينة ومعين عليها فرد أمن إداري من قبل الإدارة التعليمية على مدار 24 ساعة لتأمين مبنى الإدارة .

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تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص، "تاجري خرده، عاملي خردة – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين ببندر أولاد صقر بالشرقية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم باتفاقه مع باقي المتهمين على سرقة الخزينة المُشار إليها وقاموا بتجهيز بعض المعدات لاستخدامها في ارتكاب الواقعة، وبتاريخ الواقعة توجهوا جميعاً مستقلين دراجة نارية "تروسيكل" ملكه حيث قاموا بكسر باب الخزينة وسرقة المبلغ المالي، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مبلغ مالي قدره 311150 جنيه، من متحصلات السرقة وكذا "7 فيزا كارت خاصة بذات البنك"، والتروسيكل والأدوات المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .