"أمن القاهرة": ضبط كيلو "حشيش" بحوزة شخصين في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار في التبين.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - مطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" ، وآخر "عاطل"، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، حال استقلالهما مركبة " توك توك " ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.