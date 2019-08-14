"أمن القاهرة": ضبط كيلو "حشيش" بحوزة شخصين في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار في التبين.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - مطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" ، وآخر "عاطل"، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، حال استقلالهما مركبة " توك توك " ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول".
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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