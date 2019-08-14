محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط أكثر من ثلاثة أطنان أحشاء ودهون فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة بالسويس.
كانت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن السويس أفادت بقيام "ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين" - بإدارة ثلاجة تبريد "بدون ترخيص"، بمنطقة محل إقامتها، وقيامها بتجميع كميات كبيرة من "أحشاء ودهن "، الذبائح مجهولة المصدر، تمهيداً لتدويرها لحوم مفرومة وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافها، وأمكن ضبط المذكورة، وكمية كبيرة من "أحشاء ودهون الذبائح"، مُجمدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بلغ إجماليها ثلاثة ونصف طن، وبمواجهتها اعترفت بما أسفر عنه الضبط وحيازتها للمضبوطات لترويجها .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 طن أحشاء ودهون فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.