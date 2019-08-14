ضبط 3 طن أحشاء ودهون فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط أكثر من ثلاثة أطنان أحشاء ودهون فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة بالسويس.

كانت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن السويس أفادت بقيام "ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين" - بإدارة ثلاجة تبريد "بدون ترخيص"، بمنطقة محل إقامتها، وقيامها بتجميع كميات كبيرة من "أحشاء ودهن "، الذبائح مجهولة المصدر، تمهيداً لتدويرها لحوم مفرومة وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافها، وأمكن ضبط المذكورة، وكمية كبيرة من "أحشاء ودهون الذبائح"، مُجمدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بلغ إجماليها ثلاثة ونصف طن، وبمواجهتها اعترفت بما أسفر عنه الضبط وحيازتها للمضبوطات لترويجها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية