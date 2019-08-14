في 24 ساعة.. ضبط 22 قطعة سلاح ناري و89 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 22 قطعة سلاح ناري بحوزة 22متهمًا، و89 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 32392حكم قضائي متنوع.

وفي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، ضبطت الحملة 89 قضية مخدرات بحوزة 103متهم، كما تم ضبط 23 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، 6 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.