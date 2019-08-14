سقوط مرتكبي واقعة سرقة من داخل محرقة قمامة تابعة لمجلس مدينة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة من داخل محرقة قمامة تابعة لمجلس مدينة أسوان.
كان قسم شرطة ثان أسوان، تلقى بلاغاً من عامل نظافة مُعين لحراسة محرقة قمامة خاصة بمجلس المدينة - كائنة بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة أجزاء من الخردة وأسطوانة بوتاجاز.
تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، (3) أشخاص "أشقاء" مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الاجراءات، تم ضبط اثنين منهم وبحوزتهما، "طبنجة عيار 9 مم - طلقة لذات العيار - فرد خرطوش عيار 12 مم".
وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وأضافا ببيع المسروقات لعميل لهم "تاجر خردة سيئ النية"، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بالواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات، وجاري ضبط المتهم الهارب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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