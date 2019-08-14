"غرامات 25 مليون جنيه".. ضبط هارب من 13 حكم قضائي في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط هارب من 13 حكم قضائي بقيمة غرامات مستحقة قرابة 25 مليون جنيه.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم"، مطلوب التنفيذ عليه في 13 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا "مباني- سرقة تيار كهربائي"، بلغ اجمالي مدة العقوبة فيها 6 سنوات حبس ، وغرامات مالية مستحقة بلغت ("24.848.000 جنيه") أربعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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