ضبط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، بانتحال صفة رجال شرطة.
كان قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين "صاحب ورشة نجارة كائنة بدائرة القسم"، يفيد بأنه حال تواجده بالورشة ملكه حضر إليه شخصان مدعيان أنهما من رجال الشرطة "من قوة مباحث شرطة الكهرباء"، وطلبا منه مبالغ مالية لعدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، وإنه يرتاب في أمرهما.
على الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم لمحل البلاغ، وتمكنت من ضبطهما وتبين أنهما (كهربائي، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، سبق اتهامه في 12قضية آخرهم "انتحال صفة"- عاطل، مقيم بالإسكندرية)، وبحوزتهما مبلغ مالي.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وأضافا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة نصب أخري بذات الأسلوب .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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