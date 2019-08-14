أخبار مصر | التدخل السريع ينقذ مسنا بلا مأوى بنفق شيراتون بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التدخل السريع ينقذ مسنا بلا مأوى بنفق شيراتون بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفريق قد استجاب لبلاغ ورد إليهم من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخاصة بوجود أحد الأشخاص من كبار السن بلا مأوى في أول نفق شيراتون بمحافظة الجيزة وقد توجه أعضاء الفريق على الفور الى مكان تواجده وبالفعل تم العثور عليه.

وعقب التواصل مع الحالة تبين أنه يبلغ من العمر 70 عاماً وليس لديه أي أوراق تثبت شخصيته وقد استطاع أعضاء الفريق إقناعه بالانتقال الى احدى دور الرعاية الاجتماعية ليتلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة له وقد تم بالفعل نقله الى دار الفريد لرعاية المشردين بفيصل.

ويعد فريق التدخل السريع أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين وقد نجح الفريق في اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف على إدارة دور الرعاية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة بالإضافة الى تعامل الفريق مع حالات المشردين ونقلهم وايداعهم دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوي المباشرة من المواطنين على التليفون الخاص بالفريق (01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.