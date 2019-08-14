أخبار مصر | مصر للطيران تتسلم الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج Dreamliner وبكين أول وجهاتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران تتسلم الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج Dreamliner وبكين أول وجهاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت، اليوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية الطائرة السادسة والأخيرة من طراز البوينج الدريملاينر B787-9 لتكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز B787-9 لأسطول مصر للطيران في وقت قياسي بلغ ٥ أشهر منذ استلام أول طائرة من في شهر مارس الماضي بحروف تسجيل SUGEW.

ومن المقرر أن تكون أول رحلات الطائرة الأخيرة على خط بكين اعتبارًا من يوم 18 أغسطس الحالي، لتصبح بذلك الطائرة رقم 75 في التشغيل الفعلي في الأسطول بعد تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأسطول، مما يؤكد على إصرار الشركة على مواصلة استراتيچيها نحو التطوير ومواكبة الشركات العالمية من خلال تعزيز معايير الخدمة المتطورة والمقدمة للعملاء والتي تسعي لها الشركة على مدار السنوات الماضية.

ويتيح هذا الطراز قدرة أكبر على المنافسة في سوق النقل الجوي لما يوفره من مواصفات ومزايا فنية تجعل تجربة السفر مع مصر للطيران أكثر راحة ورفاهية.

وقد أسهم دخول هذا الطراز أسطول الشركة في زيادة قدرة الشركة التشغيلية والوصول إلى وجهات دولية جديدة إضافة إلى وجهات الشركة القائمة.