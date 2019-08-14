أخبار مصر | النقل: استمرار تسجيل الرغبات للالتحاق بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: استمرار تسجيل الرغبات للالتحاق بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل اليوم عن استمرار أعمال تسجيل الرغبات للإلتحاق بالمعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان، والمُلحق بمركز تدريب وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر ضمن أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة للقسم العلمى تخصص الرياضة والتى بدأت أعمالها فعليا يوم الأربعاء الموافق 7/8/2019، تمهيدًا لانطلاق الدراسة به العام الدراسي المقبل 2019-2020.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتاح لطلاب المدارس الفنية الصناعية (تخصصى الكهرباء والميكانيكا) نظام الثلاث سنوات تسجيل رغبات الإلتحاق بالمعهد ضمن اعمال تنسيق المرحلة الأولى للدبلومات الفنية للعام الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية أنشىء بتوجيه من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بهدف تخريج دفعات متميزة من الفنيين القادرين على مواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية ويكون لديهم القدرة على التعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال، وقد صدر الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى القرار رقم 2340 بتاريخ 3/7 بالموافقة على إنشاء المعهد، والقرار رقم 2981 بتاريخ 28/7 ببدء الدراسة بالمعهد إعتبارا من هذا العام.

والدراسة بالمعهد داخلية، ومدتها عامين دراسيين في تخصصي نظم الإشارات الكهربية، وميكانيكا الوحدات المتحركة، ويتم يمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، ويتم تعيين الخريجيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقا لضوابطها.