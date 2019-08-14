أخبار مصر | تعرف على درجات الحرارة غدا الخميس.. العظمى 41 بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على درجات الحرارة غدا الخميس.. العظمى 41 بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدًا الخميس، حسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

ومن المتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.