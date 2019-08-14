شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تسجيل الرغبات للالتحاق بالمعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية للمرحلة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل استمرار أعمال تسجيل الرغبات للالتحاق بالمعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان، والمُلحق بمركز تدريب وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ضمن أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة للقسم العلمى تخصص الرياضة، والتى بدأت أعمالها فعلياً يوم الأربعاء الموافق 7 /8 /2019، تمهيدًا لانطلاق الدراسة به العام الدراسي المقبل 2019-2020.

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وأشارت الوزارة في بيانها إلى: «أنه يتاح لطلاب المدارس الفنية الصناعية (تخصصى الكهرباء والميكانيكا) نظام الثلاث سنوات تسجيل رغبات الالتحاق بالمعهد ضمن أعمال تنسيق المرحلة الأولى للدبلومات الفنية للعام الحالى».

ومن الجدير بالذكر أن المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية أنشئ بتوجيه من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بهدف تخريج دفعات متميزة من الفنيين القادرين على مواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية، وتكون لديهم القدرة على التعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال، حيث أصدرالدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى القرار رقم 2340 بتاريخ 3 /7 بالموافقة على إنشاء المعهد، والقرار رقم 2981 بتاريخ 28 /7 ببدء الدراسة بالمعهد اعتباراً من هذا العام.

والدراسة بالمعهد داخلية، ومدتها عامان دراسيان في تخصصي نظم الإشارات الكهربية وميكانيكا الوحدات المتحركة، ويتم منح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، ويتم تعيين الخريجيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقاً لضوابطها.