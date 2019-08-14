شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 179 حالة من الغرق بمصيف بلطيم خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الإنقاذ بمصيف بلطيم من إنقاذ 3 حالات من الغرق من بينهم طفل، ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إنقاذها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 179 حالة، فيما لقي طفلان مصرعهما غرقا.

وقال محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن نسبة الإشغال بمصيف بلطيم خلال الاحتفال بعيد الأضحي تجاوزت 100% بشواطئه الستة، مشيرا إلى أنه تم تعيين ١٢٠ منقذا بالشواطئ الستة لإنقاذ أى حالات غرق، كما تم تزويد مستشفى النرجس والأمل بالأطباء والأدوية وسيارات الاسعاف، وتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسواق بالمصيف للتصدي لأي حالات استغلال، وتوفيرالخبز اللازم إضافة لأعمال نظافة شوارع المصيف.