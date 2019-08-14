شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 179 حالة من الغرق بمصيف بلطيم خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن رجال الإنقاذ بمصيف بلطيم من إنقاذ 3 حالات من الغرق من بينهم طفل، ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إنقاذها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 179 حالة، فيما لقي طفلان مصرعهما غرقا.
وقال محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن نسبة الإشغال بمصيف بلطيم خلال الاحتفال بعيد الأضحي تجاوزت 100% بشواطئه الستة، مشيرا إلى أنه تم تعيين ١٢٠ منقذا بالشواطئ الستة لإنقاذ أى حالات غرق، كما تم تزويد مستشفى النرجس والأمل بالأطباء والأدوية وسيارات الاسعاف، وتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسواق بالمصيف للتصدي لأي حالات استغلال، وتوفيرالخبز اللازم إضافة لأعمال نظافة شوارع المصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 179 حالة من الغرق بمصيف بلطيم خلال إجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.